Apple propose déjà une nouvelle interface de son application Mail sur iPhone et elle va arriver sur Mac avec macOS 15.4. Selon Mark Gurman de Bloomberg, la disponibilité se fera en avril.

La nouvelle version de l’application Mail est une réalité sur iPhone depuis iOS 18.2. On retrouve un système de catégories. Il y a d’un côté les e-mails jugés importants qui vont dans la catégorie principale. Il y a ensuite une catégorie pour les transactions (notamment pour vos achats en ligne), les mises à jour (que ce soit les newsletters, les réseaux sociaux et plus) et les promotions (qui regroupe les bons plans). Et pour ceux qui le souhaitent, il est possible d’avoir tous les e-mails sous forme d’une seule liste, comme ce fut le cas jusqu’à présent.

Un élément intéressant de la nouvelle application Mail est qu’on retrouve un tri automatique. En effet, vous n’avez pas besoin de dire que tel e-mail concerne un achat, tel e-mail est une newsletter, etc. L’application va déterminer d’elle-même la bonne catégorie.

En l’état, la nouvelle interface est uniquement disponible en anglais. Pour l’avoir, rendez-vous dans Réglages > Apps > Mail > Langue et choisissez l’anglais. Ouvrez ensuite l’application et vous verrez le nouveau look.

Les utilisateurs sur Mac auront le droit à la même chose avec macOS 15.4. Il est possible que la nouvelle interface arrive également sur iPad avec iPadOS 18.4.