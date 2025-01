Apple a partagé plusieurs photos de son nouvel Apple Store situé au complexe Miami Worldcenter en Floride. L’ouverture se fera le 24 janvier. Il s’agira de la 10e boutique dans la ville américaine.

Présentation de l’Apple Store au Worldcenter de Miami

L’Apple Store au Miami Worldcenter a été construit dans le respect de l’environnement en utilisant une structure en bois massif d’origine régionale et d’autres matériaux à faible teneur en carbone, ce qui a permis de réduire l’intensité carbonique de sa construction. Comme toutes les installations Apple, la boutique fonctionne avec 100% d’énergie renouvelable et est neutre en carbone.

De plus, cet Apple Store dispose d’une conception biophilique qui permet aux clients de se connecter aux espaces verts qui entourent le magasin. Dès l’entrée, les clients sont accueillis par un terrain fleuri de plantes.

Dans le cadre de l’engagement d’Apple en faveur de l’accessibilité, le nouveau magasin est axé sur les principes de conception universelle et propose différentes hauteurs de tables et de sièges pour la découverte des produits et l’assistance, ainsi que des voies d’accès qui offrent aux personnes en fauteuils roulants plus d’espace pour naviguer. Pour les acheteurs qui utilisent des appareils auditifs, le magasin propose une boucle auditive portable qui peut être utilisée n’importe où. Et à la table Today at Apple, une boucle d’écoute assistée leur permet de suivre la session, offrant ainsi une expérience client plus accessible.

Le magasin dispose d’un Genius Bar et d’un espace Pickup pour l’assistance technique et la collecte des commandes en ligne en un seul endroit. Il y a aussi un espace pour tester l’Apple Vision Pro.

« Miami est une ville avec une histoire, une culture et une vie qui lui sont propres, et nous sommes ravis de capturer cette énergie avec l’Apple Miami Worldcenter dans le centre-ville de Miami », a déclaré Deirdre O’Brien, vice-présidente des Apple Store. « Ce nouveau magasin donne vie aux valeurs d’Apple dans les moindres détails, tout en célébrant la créativité de la ville avec un programme incroyable de sessions en magasin. Notre équipe est impatiente d’accueillir les clients et de leur faire vivre des expériences d’achat et d’assistance personnelles exceptionnelles, comme seul Apple sait le faire ».