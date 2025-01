Apple Pay au péage et amende : Emmanuel Macron veut changer la loi

Emmanuel Macron a tenu à réagir à une affaire qui a fait un peu de buzz et qui a un rapport avec Apple Pay. Le président de la République reconnaît qu’un changement devrait avoir lieu dans la loi pour le paiement mobile au péage.

Apple Pay au péage : attention à l’amende

Tout est parti d’une vidéo sur TikTok où un automobiliste (qui a pour pseudo s4iintt) dit avoir reçu une amende de 90 euros et le retrait de trois points sur son permis de conduire parce qu’il a payé avec Apple Pay au péage. Il explique que les gendarmes ont rapidement vu qu’il utilisait son iPhone pour payer et l’ont suivi en moto avec le gyrophare. L’un des gendarmes lui a alors indiqué que le Code de la route (article R412-6-1) interdit l’usage du téléphone au volant.

« Je me suis dit : il a vu juste ma tête de sale arabe, il a vu que je revenais de Rotterdam, il pense que je fais un go fast. Jusqu’à qu’il me dit : mets-toi sur le côté. Et là il me dit : amende de 90 euros et 3 points sur le permis. Vous la réglez maintenant », a indiqué s4iintt dans sa vidéo.

Et ce soir, surprise : Emmanuel Macron a réagi à cette affaire dans une vidéo sur TikTok. Il déclare : « Bonjour, je viens de vous voir. Vous avez raison. Je crois qu’en 2025, on doit pouvoir payer au péage avec son téléphone. Donc j’ai passé le dossier au ministre de l’Intérieur et on va collectivement régler ça ».

Il est certain que cette histoire d’amende et de retrait de points sur le permis de conduire pour l’utilisation d’Apple Pay au péage peut faire sourire. Et pourtant, c’est une histoire vraie. On se doute d’ailleurs que beaucoup de Français passent par ce moyen pour payer plutôt qu’utiliser leur carte bancaire ou éventuellement de l’espèce. À voir maintenant si le Code de la route va réellement changer pour l’usage du paiement mobile, comme le dit Emmanuel Macron.