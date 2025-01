Walmart continue de refuser Apple Pay comme moyen de paiement. Il s’agit de l’une des dernières grosses enseignes américaines qui n’acceptent pas le paiement sans contact, sauf avec sa solution maison dans ses 4 600 magasins.

Walmart, dont l’équivalent français est Auchan, Carrefour et autres, avait déjà indiqué en 2022 ne pas avoir l’intention d’accepter Apple Pay comme moyen de paiement. L’enseigne préfère que les clients utilisent son application mobile pour payer avec Walmart Pay. Cela implique de scanner un QR Code qui s’affiche sur la caisse. Le client doit ensuite sélectionner la carte. C’est moins pratique qu’avec Apple Pay où il suffit d’appuyer deux fois sur le bouton latéral de l’iPhone ou l’Apple Watch pour payer.

Un porte-parole de l’enseigne a indiqué à MacRumors que le communiqué ci-dessous de 2022 est toujours d’actualité en 2025 :

Nous n’acceptons pas le NFC et avons mis en place des solutions pratiques, telles que Walmart Pay, qui permettent à nos clients d’effectuer des paiements faciles et sans contact sur n’importe quel smartphone. Nous avons également investi dans des technologies innovantes qui vont au-delà des paiements, comme Scan & Go, qui permet aux membres de Sam’s Club et de Walmart+ de ne pas passer à la caisse, offrant ainsi une expérience d’achat véritablement sans contact.