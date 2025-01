Un nouveau Apple Store a officiellement ouvert ses portes ce vendredi 24 janvier à Miami, dans le dynamique quartier du centre-ville. L’événement a attiré une foule de clients et de membres de la communauté locale venus célébrer ce micro-évènement avec l’équipe du magasin (soit de plus de 150 employés tout de même…), sans oublier la présence sur place des SVP Eddy Cue et Deidre O’Brien (cette dernière étant en charge des Apple Store).

Les SVP Deidre O’Brien et Eddy Cue devant les portes du nouvel Apple Store de Miami

La boutique propose une procédure en douceur pour passer à l’iPhone 16 grâce à Apple Trade In, aux différentes options de financement (forcément, les crédit ont le cote aux US), à l’activation via l’opérateur et à une configuration personnalisée. Les visiteurs peuvent découvrir la toute dernière gamme de produits Apple, notamment l’iPhone 16, le MacBook Pro équipés de la puce M4, le Mac mini, l’Apple Watch Series 10 ou bien encore les AirPods, tout en bénéficiant d’une assistance personnalisée de la part des employés Apple.

Pour célébrer cette ouverture, Apple Miami Worldcenter propose des sessions spéciales Today at Apple mettant en avant le design écoresponsable et les éléments naturels du magasin (mobilier en bois notamment). De plus, des événements exclusifs Made for Business, animés cette fois par des entrepreneurs locaux, seront organisés dans la boutique.