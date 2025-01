Le prochain iPhone SE 4 d’Apple pourrait bien avoir été dévoilé via un nouveau leak (vidéo et photos) , montrant ce qui pourrait être le design de l’appareil. Partagées par le leaker Majin Bu, les images révèlent un appareil (probablement une copie officielle destinée par exemple aux accessoiristes) très ressemblant à la gamme actuelle d’iPhone, mais avec un écran à encoche au lieu du Dynamic Island précédemment annoncé par certaines rumeurs. Comme ses prédécesseurs, le mobile conserve un seul appareil photo arrière, mais introduit un port USB-C, probablement pour se conformer aux réglementations de l’Union européenne. L’écran à encoche, semblable à celui de l’iPhone 14, a été confirmé par le leaker, et la vidéo suggère que ce design pourrait bien être utilisé pour le SE 4.

Cette grosse fuite offre la vision la plus précise à ce jour sur l’iPhone SE 4, après des photos de maquettes similaires partagées il y a quelques jours par Sonny Dickson. Le nouveau modèle serait doté d’un écran OLED et d’une RAM améliorée pour prendre en charge les fonctionnalités d’Apple Intelligence. Un lancement est attendu pour mars ou avril 2025, ce qui correspond au calendrier de sortie du SE 3 en mars 2022. Bien que le design semble mélanger des éléments anciens et modernes, l’iPhone SE 4 vise à rester une option abordable dans la gamme Apple, tout en intégrant des fonctionnalités modernes comme la connectivité USB-C.