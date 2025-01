Le choc DeepSeek est durement vécu par les géants de la tech américaine. Tous subissent le contre-coup de l’annonce des performances de la nouvelle IA venue de Chine, tous, sauf Apple. A contrario de Nvidia ou de Google, Apple garde la faveur des investisseurs : AAPL a ainsi gagné plus de 3% un peu plus tôt ce 28 janvier, et se situe toujours dans le vert (+ de 2%) au moment d’écrire ces lignes.

Pour John Gruber du site Daring Fireball, Apple est épargné par l’ire des financiers pour la simple et bonne raison que son approche de l’IA serait « philosophiquement » plus proche de celle de DeepSeek, soit un LLM « léger » et portable : « Une augmentation significative des capacités d’inférence sur du matériel limité en RAM suggère fortement que les appareils grand public d’Apple seront bientôt en mesure d’exécuter bien plus de fonctionnalités d’IA localement. » explique le journaliste.



Pour le dire autrement, le succès de DeepSeek annoncerait en quelque sorte les succès futurs d’Apple, qui aurait donc fait le bon choix en misant sur une approche plus « architecturale » que seulement liée à des fermes géantes de serveurs blindées de puces d’IA ultra puissantes. A quoi bon en passer demain par des services d’IA puissants mais chers, énergétiquement (et écologiquement) ultra coûteux alors que tout ou presque pourrait demain être fait en local, avec des résultats proches de ceux de ces « gros » LLM ?