Des centaines d’iPod appartenant au créateur de mode Karl Lagerfeld sont actuellement mis aux enchères par la maison Sotheby’s. Ces baladeurs, qui disposent toujours de plusieurs musiques choisies spécifiquement, incluent des modèles décorés de manière unique ainsi que des iPod de première génération rares.

Plusieurs iPod personnalisés de Karl Lagerfeld

Karl Lagerfeld, décédé en 2019, était bien connu pour sa collection de musique numérique. Selon le romancier graphique Warren Ellis, « Lagerfeld avait une « nourrice iPod » pour numériser sa collection et ajouter de la musique sur ses nouveaux appareils. C’est ainsi qu’il a fini par en posséder plus de 300, les traitant comme des cassettes audio ».

Plusieurs modèles sont proposés aux enchères. On retrouve des iPod nano de différentes générations, iPod mini et iPod classic.

Outre les iPod, la collection de Karl Lagerfeld comprenait aussi des iPad, qu’il utilisait comme carnets de croquis et journaux numériques. Bien qu’il possédait plusieurs iPhone, le créateur préférait éviter l’e-mail et privilégier la correspondance manuscrite.

Cette vente, qui comprend plus de 200 lots, offre un aperçu unique de la vie personnelle et professionnelle du créateur. L’enchère se clôturera le 31 janvier, permettant aux collectionneurs de s’emparer de ces objets emblématiques liés à l’une des figures les plus influentes de la mode.