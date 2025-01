La série de comédie Mythic Quest, qui retrace les péripéties d’un studio de jeu vidéo co-dirigé par deux fortes personnalités, est de retour sur Apple TV+. La saison 4 démarre aujourd’hui avec deux épisodes, et forcément (attention SPOILER), Ian (Rob McElhenney) essaye de renouer avec la pétulante Poppy (Charlotte Nicdao) dès l’épisode 1. Le reste du casting rempile pour cette nouvelle saison, soit David Hornsby, Danny Pudi, Ashly Burch, Imani Hakim, Jessie Ennis et Naomi Ekperigin. Toujours à l’affut de l’air du temps, cette saison 4 ne passera pas à côté de la thématique IA (dès le second épisode), et plus généralement, les tensions entre vie privée et vie professionnelle seront plus fortes que dans les saisons précédentes (on n’est pas chez Lumon).

Pour rappel, la série anthologique Side Quest, spin-off de Mythic Quest, fera ses débuts sur Apple TV+ le 26 mars prochain avec quatre épisodes au lancement. Extension de l’univers de Mythic Quest, Side Quest explore la vie des employés, des joueurs et des fans qui sont touchés par le jeu dans un format anthologique. La série est créée par Katie McElhenney, Ashly Burch et John Howell Harris, et met en scène Rob McElhenney, Anna Konkle, Derek Waters, William Stanford Davis, Bria Samoné Henderson, Rome Flynn, Leonard Robinson, Gary Kraus, Annamarie Kasper, Esai Morales, Shalita Grant et bien d’autres.

Les deux premiers épisodes de Mythic Quest saison 4 sont disponibles sur Apple TV+.