Le marketing de la série Severance atteint des niveaux inégalés : après les acteurs de la série dans cube en verre en pleine gare de New-York, après la participation de Tim Cook à un spot sur la série, après encore la publication d’une page permettant de placer sa propre tête sur un ballon bleu (comme dans l’image promo) ou bien encore le livret d’introduction aux règles de Lumon édité par Apple et disponible sur la boutiques de l’app Livres, voilà que l’on franchit une étape de plus avec la publication de l’ouvrage de développement personnel The You You Are de Ricken Hal, si important lors de la première saison.



Disponible en livre de 39 pages ou en livre audio d’une heure narré par Michael Chernus (l’acteur qui incarne Ricken Hale dans la série), l’ouvrage propose les 8 premiers chapitre de l’ouvrage dans son entier, ce qui laisse comprendre que d’autres chapitres seront probablement ajoutés à l’avenir. Voilà de quoi se plonger encore plus dans l’univers de Severance, qui est en train de devenir un véritable lore regroupant la série, des vidéos et des livres. Bientôt un RPG Severance (avec un ton absurde à la façon d’un Paranoïa) ? Puisque rien ne semble plus impossible à la décidément très créative équipe marketing en charge de la série…

La description de l’ouvrage sur la boutique Livres vaut son pesant de sucettes : « Ce livre est tiré de l’univers de Severance, la série originale Apple acclamée dans le monde entier, réalisée et produite par Ben Stiller et créée par Dan Erickson.

Êtes-vous prêt à rencontrer la personne qui fait réellement de vous… Vous ?

Dans son œuvre quinquennale, le Dr. Ricken Lazlo Hale, PhD vous guide dans un courageux voyage d’auto-apprentissage. Riche en réflexions profondes et éclairantes, The You You Are vous invite à fusionner avec votre véritable « Vous » et à expulser de votre être le conformisme mortifère qui vous définit depuis l’enfance.

Pour la première fois, les écrits lumineux du Dr. Ricken sont disponibles en format numérique, exclusivement sur Apple Books. Bien que les bibliothécaires recommandent fortement de lire l’intégralité de son œuvre, cet ebook comprenant les huit premiers chapitres de The You You Are saura séduire à la fois les lecteurs assidus et les novices. En bonus, découvrez une lettre d’excuse exclusive de l’auteur, adressée à VOUS. »