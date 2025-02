Apple s’apprête à modifier sa politique concernant AppleCare+, avec l’assurance qui ne sera plus disponible en achat unique dans les Apple Store physiques, selon Mark Gurman de Bloomberg. L’offre sera toutefois toujours disponible sur l’Apple Store en ligne.

Actuellement, Apple propose deux options pour AppleCare+ : soit le client paie tout d’un coup avec un versement pour une formule valide plusieurs années, soit il paie un abonnement mensuel ou annuel. Ici, c’est la première option qui va disparaître. Gurman indique :

La semaine prochaine, AppleCare+ connaîtra un changement notable : Apple abandonne l’option de paiement à l’avance sur 2 ou 3 ans dans les magasins physiques et sur les appareils, et ne proposera plus que des abonnements mensuels et annuels. Les abonnements pluriannuels seront toujours disponibles sur la boutique en ligne.