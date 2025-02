Apple profite de février qui est le Mois du cœur (Heart Month) pour proposer un défi aux propriétaires d’Apple Watch. Ils pourront obtenir un trophée et des autocollants animés. Le défi aura lieu le 14 février, le jour de la Saint-Valentin.

« Montrez de l’amour à votre cœur ! Fermez votre anneau Forme le 14 février, jour de la Saint-Valentin, pour obtenir cette récompense », indique Apple. Voici les autocollants animés qu’obtiendront les utilisateurs réalisant le défi.

Le trophée en lien avec le défi sera visible au niveau de l’application Forme. Quant aux autocollants, ils pourront être utilisés dans les conversations au niveau de l’application Messages.

D’autre part, il faut s’attendre à ce qu’Apple propose d’autres contenus en lien avec le Mois du cœur au niveau de ses services, dont l’App Store avec une mise en avant de certaines applications, l’application Apple TV avec certains programmes, Apple Podcasts et Apple Livres.

Le Heart Month est un événement annuel qui se déroule en février et vise à sensibiliser le public à la santé cardiovasculaire. C’est surtout un événement en Amérique du Nord. Il a pour objectif de sensibiliser à l’importance de la santé cardiaque, de promouvoir la prévention des maladies cardiaques et d’encourager des modes de vie plus sains.