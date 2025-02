C’est presque devenu une tradition : de nombreux développeurs continuent de s’échiner à faire tourner le célèbre jeu vidéo Doom sur des supports de plus en plus inattendu, le dernier en date étant… un adaptateur « Lightning to HDMI » d’Apple. Dans une vidéo partagée le 2 février, le développeur nyan_satan a montré le FPS d’iD Software tournant effectivement sur un adaptateur Lightning vers HDMI, ce qui semble à priori improbable. Ce petit exploit a pourtant été rendu possible car l’accessoire en question contient un processeur intégré ainsi qu’ une version allégée d’iOS, cette dernière permettant de gérer uniquement les signaux vidéo.



C’est beau…

Cette bidouille a tout de même nécessité de contourner plusieurs restrictions imposées par Apple, et l’on note que la sortie audio et vidéo du jeu a été effectuée via un Mac. Pour rappel, et ce n’est pas une liste exhaustive loin s’en faut, Doom a été porté sur des réfrigérateurs, la barre de recherche Google, Microsoft Word, des caisses enregistreuses et même certains claviers claviers dotés de mini-écrans LCD. En 2016, le jeu avait même été lancé sur la Touch Bar du MacBook Pro (et en 2022, Quake avait été porté sur l’Apple Watch).