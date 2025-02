OpenAI a annoncé du nouveau pour l’intégration de ChatGPT au sein de WhatsApp, permettant désormais aux utilisateurs d’interagir avec le chatbot via des images et des messages vocaux. Après avoir lancé l’intégration avec l’application de messagerie en décembre, l’entreprise étend ses fonctionnalités pour offrir une expérience encore plus riche.

Les utilisateurs peuvent désormais envoyer des images pour poser des questions et communiquer avec ChatGPT par messages vocaux, en plus des traditionnels messages texte. Il suffit de démarrer une conversation avec le numéro 1-800-242-8478 pour accéder à cette fonctionnalité. OpenAI vise à rendre ChatGPT accessible à un plus large public, notamment pour ceux qui n’ont pas l’application installée sur leur iPhone ou téléphone Android.

Cette initiative s’inscrit dans un effort global pour rendre l’IA plus disponible, comme en témoigne le lancement en décembre d’une ligne téléphonique ChatGPT aux États-Unis, permettant aux utilisateurs d’appeler le chatbot lorsqu’ils n’ont pas de connexion Internet.

Actuellement, il n’est pas possible de lier un compte OpenAI à WhatsApp, mais l’entreprise prévoit d’ajouter bientôt cette option pour les utilisateurs gratuits, Plus et Pro.

📢 1-800-ChatGPT WhatsApp Updates – You can now upload images when asking a question – You can talk to ChatGPT using voice messages – And coming soon, you can link your ChatGPT account (Free, Plus, Pro) for more usage — OpenAI (@OpenAI) February 5, 2025

WhatsApp est disponible gratuitement au téléchargement sur l’App Store pour iPhone.