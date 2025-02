On ne connait pas encore la liste des nouveautés Apple Arcade pour le mois de mars prochain, mais les jeux de février sont disponibles sur le service d’Apple. La moisson est limitée ce mois-ci, avec seulement trois nouveautés au catalogue, dont 2 jeux déjà disponibles dans l’App Store et ici proposés dans leur version « + » :

Doodle Jump 2+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) : « L’un des premiers succès de l’App Store et une sensation de jeu incroyablement amusante est désormais disponible sur Apple Arcade, avec des environnements enchanteurs, des personnages adorables, des défis de plateforme amusants et une multitude de monstres farfelus. Sautez sur les plateformes et collectez des étoiles pour débloquer de nouveaux personnages et des environnements passionnants. Déverrouillez tous les niveaux, collectionnez tous les personnages et battez les records de vos amis pour devenir le nouveau roi de Doodle Jump ! »

PGA Tour Pro Golf (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) : « Jouez comme un professionnel du PGA TOUR sur des parcours de golf de championnat emblématiques et laissez votre marque dans le classement. Prenez le meilleur de vous-même sur les parcours de golf les plus emblématiques du monde avec PGA TOUR Pro Golf, une exclusivité Apple Arcade qui met à portée de main les sensations fortes du golf professionnel. Participez, améliorez-vous et atteignez le sommet dans cette expérience de golf immersive. Testez vos compétences sur des reconstitutions époustouflantes de parcours légendaires » A noter que le jeu n’a rien à voir avec le jeu PGA d’Electronic Arts.

Ma Petite Ferme+ (Lien Apple Arcade – iPhone/iPad) : « Bienvenue dans votre propre ferme de poche ! Décorer et faire pousser vos cultures n’a jamais été aussi amusant et relaxant dans cette aventure de simulation agricole, maintenant meilleure que jamais sur Apple Arcade ! »