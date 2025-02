Apple s’apprête à ouvrir plusieurs nouveaux Apple Store aux États-Unis et dans d’autres pays dans le cadre d’une expansion de ses magasins, comme le dévoile Mark Gurman de Bloomberg. Cette année, l’entreprise prévoit notamment de relocaliser des boutiques au centre commercial University Park Village à Fort Worth au Texas et au centre commercial La Encantada à Tucson en Arizona.

De nouvelles boutiques sont également prévues, comme au centre commercial Bradley Fair Mall à Wichita au Kansas, ainsi que deux nouveaux sites potentiels dans le Michigan : un magasin relocalisé à Ann Arbor et une première boutique dans le centre-ville de Detroit.

À l’international, Apple ouvrira un nouveau magasin au niveau de la rue Sainte-Catherine à Montréal au Canada et relocalisera une boutique à Perth en Australie. L’entreprise renforcera également sa présence en Chine avec plusieurs nouveaux Apple Store « premium », ainsi qu’aux Émirats arabes unis et en Inde. En revanche, il n’y a pas d’informations concernant la France.

Bien que 2025 s’annonce comme une année importante pour l’expansion des Apple Store, cette croissance reste en deçà de celle observée lors de l’apogée des boutiques du fabricant. Aujourd’hui, de plus en plus de consommateurs privilégient les achats en ligne et via des applications, une tendance qui semble durable. Malgré cela, Apple continue d’investir dans des espaces physiques pour renforcer sa présence mondiale et offrir une expérience client premium.