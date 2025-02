Apple aurait apparemment revu sa stratégie de production, réduisant ses projets de fabrication de MacBook au Vietnam tout en accordant une plus grande importance à l’Inde. Si l’on en croit des sources proches de la supply chain, ce changement serait motivé par trois facteurs clés : l’incertitude liée aux politiques de l’administration Trump, l’évolution du marché local et les considérations stratégiques liées à la diversification des produits Apple. Jusqu’ici Apple cherchait à réduire sa dépendance à la supply chain chinoise en augmentant la production d’iPhone en Inde, tout en faisant du Vietnam un centre de production pour les AirPods, iPads et Mac. En septembre 2023, le Vietnam était devenu le quatrième plus grand centre de production d’Apple, mais l’entreprise semble désormais adopter une approche plus prudente dans la région.

À l’inverse, Apple accélère l’extension de la fabrication d’iPhone en Inde, en profitant des incitations gouvernementales, d’une main-d’œuvre qualifiée et des infrastructures technologiques en plein essor du pays. Cette démarche s’inscrit évidemment dans une stratégie plus large visant à réduire la dépendance d’Apple vis-à-vis de la Chine. Entre avril et septembre 2024, Apple a exporté près de 6 milliards de dollars d’iPhones fabriqués en Inde, soit une augmentation d’un tiers par rapport à 2023. Pour information, les exportations totales d’Apple depuis l’Inde pourraient dépasser les 10 milliards de dollars d’ici la fin de l’année fiscale 2024, confirmant ainsi le rôle croissant du pays dans la chaîne d’approvisionnement d’Apple.