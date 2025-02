WhatsApp met en place de nouvelles couleurs pour les conversations en annonçant la disponibilité de nouveaux thèmes. On retrouve des bulles colorées et de nouveaux fonds d’écran.

WhatsApp met en avant deux éléments :

Thèmes de discussion : choisissez parmi une multitude d’options pour personnaliser vos bulles de discussion et vos fonds d’écran avec vos couleurs préférées. Choisissez l’un des thèmes de discussion prédéfinis pour modifier à la fois le fond d’écran et les bulles, ou mélangez les couleurs pour les adapter au mieux à votre style.

Nouveaux fonds d'écran : rendez vos discussions plus fun avec 30 nouvelles options de fond d'écran, ou importez-en un depuis votre pellicule pour encore plus de personnalisation.

Vous avez le choix au niveau de la personnalisation. Soit vous décidez d’appliquer le même thème à toutes vos discussions, soit vous rendez chacune d’entre elles encore plus unique avec un thème différent. La messagerie précise que le choix du thème vous concerne uniquement. Votre ou vos destinataires ne le verront pas. De plus, il est possible de changer le thème des chaînes.

Pour modifier le thème de toutes vos discussions et chaînes, accédez à Paramètres > Discussions > Thème de discussion par défaut. Pour personnaliser chaque discussion individuellement, appuyez sur le nom de celle-ci en haut de l’écran et sélectionnez l’option Thème de discussion.

WhatsApp précise que la nouveauté est en cours de déploiement sur son application iOS et Android. Certains l’ont dès maintenant. Pensez à jour l’application sur l’App Store.