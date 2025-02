Le superbe Final Fantasy Crystal Chronicles Remastered n’est plus sur l’App Store. L’éditeur Square Enix a pris la décision de retirer le jeu de la boutique applicative d’iOS pour la simple (et malheureusement bonne raison) qu’un énorme bug empêche les joueurs d’accéder à leurs achats in-game. L’éditeur ne pouvait-il pas corriger ce bug ? C’était sans doute la solution la plus logique sachant en plus que le problème concerne uniquement la plateforme iOS (les autres versions du jeu sont toujours disponibles). Hélas, Square Enix a dû penser qu’allouer des ressources pour cette correction était du temps et de l’argent perdu (ou alors leurs devs sont très mauvais…).



Dans sa grande mansuétude, Square Enix remboursera les achats in-apps (Moogle Arms, Relic Arms, Sapphire Earring, Magic Wallet, Sherlotta’s Crystal, Yuri’s Crystal, Layle’s Crystal, etc.) mais uniquement si ces achats ont été effectués après le mois de janvier 2024. En deçà de cette date, aucun remboursement ne sera fait. Ce gros fail sur iOS prouve en creux que la publication de jeux mobiles doit rester une manne « sans coûts imprévus » pour les gros éditeurs. dès lors que tout ne se passe pas comme prévu (rentabilité insuffisante, gros bugs, etc.), alors le jeu passe presque systématiquement à la trappe. De quoi faire réfléchir au moment d’acheter le dernier skin tendance…