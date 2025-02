Et un rendu 3D de plus pour l’iPhone 17 Pro ! Ce dernier s’appuie cette fois sur plusieurs rumeurs ou fuites autour de l’appareil. L’iPhone 17 Pro présenté afficherait donc un bloc photo assez protubérant et s’étendant à l’horizontale sur le haut du dos, rappelant ainsi le design du Google Pixel 9 Pro. Ce bloc photo semble ici plus grand que les concepts précédents et abrite trois capteurs disposés en triangle sur la partie gauche, le flash LED, le microphone arrière ainsi que le scanner LiDAR étant disposés verticalement sur la droite.

Malgré la qualité visuelle de ce rendu, il y a de quoi être très circonspect. Certains analystes, comme Mark Gurman de Bloomberg, estiment que le design est avant tout basé sur un dessin CAD fictif, bien que d’autres sources, y compris des fuites chinoises, aient signalé un bloc photo similaire. Et puis surtout, la disposition en triangle des capteurs ne colle pas avec l’enregistrement des vidéos spatiales pour le Vision Pro, vidéos qui nécessitent un positionnement horizontal et sur le même niveau d’au moins deux capteurs (pour l’enregistrement stéréoscopique).