L’iPhone 16e rejoint la gamme iPhone : hormis quelques absences juste là pour créer un effet de gamme (pas de WiFi 7 et de Magsafe par exemple), on a tout de même droit à une énorme mise à jour hardware sur des points sans doute essentiels pour le grand public, comme l’autonomie, l’affichage OLED 6,1 pouces, le Face ID qui remplace le Touch ID, la capacité de stockage de 128 Go pour la version de base, un capteur photo unique identique au capteur principal de l’iPhone 16, le port USB-C, le premier modem « maison » d’Apple, et bien sûr un processeur A18 (certes un poil bridé).

Ce nouveau modèle peut aussi accueillir Apple Intelligence, mais l’on vient d’apprendre qu’il est aussi bien malheureusement privé de la dernière version des Styles photographiques des iPhone 16/16 Pro. Contrairement aux simples filtres, les Styles photographiques ajustent intelligemment le ton, le contraste et la chaleur de l’image lors de la capture pour un rendu plus naturel. Alors que les iPhone 16 et 16 Pro permettent aux utilisateurs de modifier ces styles après la prise de photo, l’iPhone 16e semble conserver l’ancienne version de ces Styles, et donc sans possibilité de modification de l’image après la prise de vue.

Cette absence est surprenante sachant que l’iPhone 16e dispose du même processeur que l’iPhone 16/16 Pro, mais il se pourrait là encore qu’Apple ait artificiellement limité certaines capacités du nouveau modèle pour renforcer l’effet de gamme, l’objectif étant sans doute de faire suffisamment progresser le modèle de base tout en gardant l’attractivité des modèles les plus chers).