Lors de l’assemblée générale des actionnaires d’Apple, une majorité a voté en faveur du maintien des politiques de diversité, d’équité et d’inclusion (DEI) de la société, un succès pour la direction qui s’était opposée à une initiative d’un groupe conservateur visant à mettre fin à ce programme.

Une épreuve pour les programmes DEI

Ce vote a été perçu comme un test de l’opinion des actionnaires sur la valeur des programmes DEI, qui se sont intensifiés dans de nombreuses entreprises aux États-Unis. Cependant, une opposition croissante des groupes conservateurs a poussé certaines grandes entreprises américaines, telles que Meta et Google, à réduire ou abandonner ces initiatives. Donald Trump a notamment critiqué ces programmes, suggérant que le département de la Justice américain pourrait enquêter sur leur conformité à la loi.

Le National Center for Public Policy Research, un think tank libéral, avait soumis une proposition demandant à Apple d’abandonner ses efforts DEI. Les partisans de cette proposition estimaient que les récentes évolutions légales entraîneraient un risque accru de poursuites pour discrimination si la société maintenait ses politiques DEI. De son côté, Apple a réaffirmé qu’elle suivait de près la question des risques juridiques et que cette proposition restreignait de manière inappropriée la liberté de gestion.

Les positions d’Apple et de ses actionnaires

Tim Cook, le patron d’Apple, a souligné que la société n’avait jamais mis en place de quotas ni d’objectifs chiffrés dans ses programmes de diversité. « Au fur et à mesure que le paysage juridique autour de ces questions évolue, il se peut que nous devions procéder à certains changements pour nous conformer, mais notre ligne directrice de la dignité et du respect de chacun et notre travail à cette fin ne faibliront jamais », a-t-il déclaré selon Reuters.

Les actionnaires ont également rejeté une proposition demandant à Apple de préparer un rapport sur les risques liés à ses activités en intelligence artificielle, tandis que toutes les autres propositions de gestion ont été approuvées.