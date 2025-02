Après s’être imposé comme la grande référence du jeu de glisse sur iOS, Grand Mountain Adventure est de retour dans une seconde mouture encore plus complète et grisante. Grand Moutain Adventure 2 (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad) s’avère encore plus riche en sensations que son prédécesseur : Parapente (avec skis bien sûr), tyrolienne, ski de vitesse, longboard, le joueur aura le choix des armes avant de dévaler des pistes bien balisées ou au contraire nettement plus aventureuses : « Explorez d’immenses stations de ski avec des pistes animées, des forêts profondes, des falaises abruptes, un arrière-pays intact et des après-skis animés. Montez sur les remontées mécaniques, explorez les pistes ou partez en hors-piste pour découvrir des spots secrets. Les montagnes ne sont pas linéaires, vous donnant la liberté d’explorer n’importe où. » Le descriptif du jeu donne déjà envie de chausser les skis !





Les modes de jeu sont nombreux (slalom, le big air, slopestyle, course de descente, saut à ski, descente libre, etc.), tout comme les équipements disponibles ou à débloquer au fil des parties. La maniabilité reste maximale (c’était déjà le gros point fort du premier opus), et l’on peut aisément du bout du doigt enchainer les flips, les rails ou bien encore aligner des combos. Pour ne rien gâcher, la météo changeante est de la partie, tout comme les avalanches, les pistes bondées de skieurs, les rochers qui déboulent, etc. Enfin, ceux qui recherchent le pur plaisir de la glisse sans entraves pourront skier sur la poudreuse dans un mode Zen bien à propos. Un immanquable de ce début d’année sur iOS.