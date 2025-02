Dassault Systèmes vient d’annoncer l’intégration de l’Apple Vision Pro dans sa plateforme 3DEXPERIENCE, ce qui permettra aux utilisateurs de la plateforme de tirer parti de l’informatique spatiale pour la conception et la fabrication de produits. Présentée lors du 3DEXPERIENCE Forum à Houston, cette collaboration se donne pour principal objectif d’améliorer la conception des « jumeaux numériques », des modèles virtuels représentant des objets réels, utilisés pour la modélisation et la simulation dans divers secteurs industriels. Grâce aux capteurs avancés du Vision Pro, ces jumeaux numériques offriront une interaction en temps réel et faciliteront la collaboration en 3D.

Si l’on en croit Dassault Systèmes, cette technologie profitera à plusieurs secteurs, notamment pour la formation des employés, la modélisation 3D ainsi que la production. Apple de son côté s’est réjoui de cette nouvelle collaboration dans le secteur pro. Mike Rockwell, vice-président du groupe Vision Products d’Apple, estime ainsi que l’« Apple Vision Pro continue de repousser les limites de ce qui est possible avec l’informatique spatiale et transforme la manière dont les gens travaillent dans des secteurs clés ». De fait, ce nouveau partenariat démontre le grand intérêt du secteur pro pour le casque d’Apple : l’Apple Vision Pro s’impose en effet déjà dans les laboratoires de recherche, les hôpitaux, et devient donc désormais un rouage clef dans la conception de produits assistée par ordinateur (CAO).