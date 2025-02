Apple se prépare à une amende antitrust en France, alors que l’Autorité de la concurrence s’apprête à rendre sa décision sur l’outil de contrôle de suivi publicitaire de la société, App Tracking Transparency (ATT), le mois prochain, selon Reuters. Cette fonctionnalité permet aux utilisateurs d’iPhone de décider quelles applications peuvent suivre ou non leurs activités, offrant ainsi un contrôle sur les données utilisées pour personnaliser les publicités, notamment par des entreprises comme Meta (Facebook/Instagram).

Cependant, certaines entreprises de publicité numérique et de jeux mobiles, comme Facebook, affirment que l’ATT a rendu plus coûteux et plus difficile le ciblage publicitaire sur les plateformes d’Apple. En 2023, l’Autorité de la concurrence française a reproché à Apple d’abuser de sa position dominante, estimant que l’entreprise imposait des conditions discriminatoires et non transparentes concernant l’utilisation des données des utilisateurs à des fins publicitaires.

La décision de l’autorité est attendue au printemps. Elle devrait ordonner à Apple de mettre fin à cette pratique anticoncurrentielle et pourrait aussi imposer une amende, faisant ainsi de cette affaire le premier veto réglementaire contre l’ATT. En France, les amendes antitrust peuvent atteindre jusqu’à 10 % du chiffre d’affaires mondial d’une entreprise.

Apple dit qu’elle applique des normes de confidentialité plus strictes à son activité publicitaire qu’à celles d’autres développeurs. La société a également souligné qu’elle avait reçu un soutien fort de la part des régulateurs français et des défenseurs de la vie privée concernant l’objectif de l’ATT.