Apple est toujours dans le viseur de l’Autorité de la concurrence en France, qui annonce aujourd’hui qu’un grief a été notifié au fabricant. Cela concerne l’App Tracking Transparency, à savoir le suivi publicitaire.

L’Autorité de la concurrence indique :

Il est reproché à Apple d’avoir abusé de sa position dominante par la mise en œuvre de conditions discriminatoires, non objectives et non transparentes en matière d’exploitation des données des utilisateurs à des fins publicitaires.

Cet acte d’instruction ouvre la procédure contradictoire et permet l’exercice des droits de la défense. Il ne saurait préjuger de la culpabilité de l’entreprise ayant reçu une notification de griefs. Seule l’instruction menée de façon contradictoire, dans le respect des droits de la défense de l’entreprise concernée, permettra au collège de déterminer, après échanges d’observations écrites et après une séance orale, si le grief est ou non fondé.