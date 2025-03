Apple TV+ vient de dévoiler la bande-annonce de Side Quest, une nouvelle série spin-off qui étend l’univers de Mythic Quest. Créée par la même équipe à l’origine de l’hilarant Mythic Quest, Side Quest lève un voile « décalé » sur la vie des employés, des joueurs et des fans influencés par le jeu Mythic Quest. Chacun des 4 épisodes proposera une histoire différente (il n’y a donc pas d’arc narratif global), et l’on retrouvera au casting des têtes connues de la série mais aussi des nouveaux venus, à l’instar de Rob McElhenney, Anna Konkle, Derek Waters, William Stanford Davis, Bria Samoné Henderson, Rome Flynn, Leonard Robinson, Gary Kraus, Annamarie Kasper, Esai Morales, Shalita Grant et bien d’autres encore… Au vu du trailer, Side Quest reprend l’humour et le style de Mythic Quest, l’objectif ici étant de pouvoir aborder certaines thématiques (autour du jeu vidéo) absentes de la série originale.



La mini-série sera disponible mondialement sur Apple TV+ le 26 mars prochain, soi en même temps que le final de la saison 4 de Mythic Quest. Et une fois n’est pas coutume, les quatre épisodes seront tous proposés dès le 26 mars.