La dernière bêta de tvOS 18.4 révèle de nouveaux indices sur un accessoire de hub domotique qu’Apple pourrait lancer cette année. Le site MacRumors a en effet découvert l’ajout du framework ChatKit dans le code de tvOS, une surprise de taille puisque ni l’Apple TV ni le HomePod ne disposent d’une application Messages. Ce framework inclut des fonctionnalités de notifications propres à iMessage, ce qui suggère qu’Apple prépare un appareil capable de les utiliser. Ce nouveau hub domotique, basé sur tvOS comme l’Apple TV et le HomePod, pourrait ainsi intégrer une application Messages et d’autres services Apple.

Ce futur appareil servirait aussi de centre de contrôle domotique (dit autrement pour la maison connectée), tout en prenant en charge les appels vidéo, la gestion des photos, la navigation web, la musique et les actualités. Conçu comme une version réduite de l’iPad avec un écran de six pouces, ce « iHome » pourrait être posé sur une table ou fixé au mur, plusieurs unités pouvant être installées dans un même foyer. Le « iHome » intégrerait en outre des capteurs pour mesurer la température et détecter la présence de personnes. Bien qu’Apple n’ait pas encore annoncé de date officielle pour cet appareil largement éventé par de nombreuses fuites, le lancement pourrait avoir lieu au deuxième ou troisième trimestre de 2025.