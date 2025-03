CarPlay, l’interface iOS pour les véhicules, peine encore a être intégrée chez les constructeurs aussi massivement qu’Apple le souhaiterait. Pour autant, le système d’Apple est parvenu à convaincre la police d’Australie-Occidentale (WA Police Force), et ce pour une raison bien précise : la reconnaissance automatique des plaques d’immatriculation (ANPR) dans l’app mobile PSCore de Motorola Solutions. Et comme on peut s’en douter, cette application a été largement déployée dans plus de 80 véhicules du WA Police Force via CarPlay, les forces de l’ordre se félicitant du fait que ce système ne nécessite pas d’équipements supplémentaires.



Pour Motorola, ce déploiement est aussi un joli coup de pub pour son système PSCore. L’opérateur a même choisi de distribuer gratuitement sa solution aux forces de Police australiennes. A noter aussi que Lle PSCore a été paramétré de façon à automatiser la publication de rapport sur les violences familiales au Département des Communautés, ce qui permet aux personnels qualifiés de soutenir les victimes pendant que la Police est présente sur les lieux des incidents. Conçu pour l' »infotainment », CarPlay s’avère ici avant tout utile pour son environnement applicatif particulièrement adapté au déploiement et à la mise à jour d’apps sur une flotte de véhicules.