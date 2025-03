La course à la finesse n’est plus une fatalité chez Apple : si l’on en croit le leaker Ice Universe, Apple augmenterait l’épaisseur du futur iPhone 17 Pro Max par rapport à son prédécesseur, l’iPhone 16 Pro Max. Le nouveau modèle afficherait 8,725 mm de profondeur, contre 8,25 mm auparavant, soit une différence sans doute très peu visible de 0,475 mm. Cette petite modification serait avant tout destinée à accueillir une batterie de plus grande capacité, et ce bien qu’aucune rumeur ne confirme encore une amélioration de l’autonomie. En dehors de cette augmentation minime de l’épaisseur, le boitier de l’iPhone 17 Pro Max resterait inchangé et donc strictement identique à celui de l’iPhone 16 Pro Max.

Pour rappel, et selon les fuites les plus récentes, les deux modèles d’iPhone 17 Pro/Pro Max devraient arborer une large zone rectangulaire pour le bloc photo, tout en conservant l’agencement triangulaire des objectifs. Apple pourrait également opter pour un cadre en aluminium pour ses modèles haut de gamme, abandonnant ainsi le titane utilisé sur les iPhone 15 Pro et l’iPhone 16 Pro. Le dos du smartphone combinerait l’aluminium et le verre. Ice Universe affirme également que l’iPhone 17 Pro Max affichera des dimensions strictement identiques à celles de l’iPhone 17 Air ultra-fin, à l’exception bien sûr de l’épaisseur.