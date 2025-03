Apple Pay devrait bientôt être disponible pour un plus grand nombre d’utilisateurs au Qatar et aux Émirats arabes unis, grâce au support de nouveaux réseaux de cartes bancaires. Lancé aux Émirats en 2017 et au Qatar en 2021, le service pourrait ainsi prochainement être pris en charge par Jaywan (UAE) et Himyan (Qatar). Une référence à ces deux réseaux a été dénichée dans la troisième bêta développeur d’iOS 18.4, et Jaywan a déjà annoncé son intention d’intégrer Apple Pay après avoir signé un accord avec Samsung pour la compatibilité avec Samsung Wallet.

Apple Pay continue donc d’étendre sa présence mondiale malgré un démarrage assez poussif (même aux États-Unis). Il y a quelques mois, Jennifer Bailey, vice-présidente d’Apple Pay et Apple Wallet, expliquait que l’entreprise avait dû longuement travailler avec les commerçants et « éduquer » les consommateurs pour améliorer le niveau d’adoption du service. Ces efforts ont payé : aujourd’hui, plus de 90 % des commerçants américains acceptent Apple Pay, contre seulement 3 % à son lancement. Si l’intégration des cartes Jaywan et Himyan se confirme, les utilisateurs concernés devraient pouvoir utiliser Apple Pay dès la sortie d’iOS 18.4 en avril.