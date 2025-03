Apple devrait bientôt exiger que tous les utilisateurs (qui se servent de l’app Maison) passent à la nouvelle architecture HomeKit, architecture introduite pour la première fois avec iOS 16. Cette mise à jour, qui était auparavant facultative, deviendra bientôt obligatoire pour une simple et bonne raison : l’ancienne version de HomeKit ne sera plus prise en charge. Le code trouvé dans la version bêta d’iOS 18.4 indique clairement que les utilisateurs seront invités à mettre à jour vers le nouveau système HomeKit afin d’éviter des interruptions d’automatisations avec les accessoires domotiques connectés. Apple affirme en outre que la nouvelle architecture offre une meilleure efficacité et s’avère plus fiable pour contrôler les appareils compatibles

Cette mise à jour « annoncée » intervient après le signalement de soucis de compatibilité lors du lancement de la nouvelle architecture HomeKit dans la version bêta d’iOS 16.2. Apple avait réactivé cette mise à jour avec iOS 16.4 au mois de février 2023. Bien que certains utilisateurs aient choisi de ne pas passer à la nouvelle version afin d’éviter ces problèmes de compatibilité, tout le monde devra désormais adopter l’architecture mise à jour pour continuer à utiliser l’application Home et les accessoires HomeKit.