Apple étend la prise en charge des cartes de compte Apple dans l’application Wallet (Cartes) au Royaume-Uni, en Suisse, en Espagne, en Italie, en Suède et en Autriche, Initialement introduite en 2022, cette fonctionnalité n’était auparavant disponible que dans une poignée de pays (dont les États-Unis bien sûr). L’Apple Account Card affiche le solde du crédit Apple d’un utilisateur et peut être utilisée pour des achats dans les Apple Store, en ligne, ainsi que pour des applications, des abonnements et d’autres services Apple. Les utilisateurs peuvent ajouter des fonds à leur carte via l’application Cartes en utilisant une carte de crédit ou de débit liée, ou en la rechargeant avec des cartes cadeaux Apple Store.

Pour ajouter une carte de compte Apple, il suffit d’ouvrir l’application Wallet, d’appuyer sur le bouton « + » et de sélectionner la carte dans la liste des cartes disponibles. La carte permet également d’afficher un historique détaillé des transactions effectuées avec le solde du compte Apple. La prise en charge de la carte de compte Apple dans les pays sus-nommés est déjà disponible ou sera déployée prochainement. On notera bien malheureusement que la France n’est pas encore concernée.