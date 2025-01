Apple assure que l’App Store est un lieu sûr pour les applications, mais le groupe a validé de fausses versions de GTA 6 et de Baldur’s Gate 3. Il s’agit d’arnaques dans les deux cas, comme le rapporte Videogamer.

Un faux Baldur’s Gate 3 sur l’App Store

Lancé en novembre 2024 sur l’App Store (et retiré depuis), Baldur’s Gate 3 – Mobile Turuk s’avère être une arnaque visant les joueurs naïfs, les incitant à souscrire un abonnement coûteux pour un jeu qui n’existe pas réellement. Bien que présentée comme une application gratuite, sa description promet des fonctionnalités alléchantes, comme la possibilité de « créer son propre personnage parmi une large gamme de classes D&D » ou de « choisir un personnage préexistant avec son propre scénario et ses motivations ». Cependant, ces promesses sont loin de la réalité.

Les captures d’écran du « jeu » sur l’App Store, qui incluent des images de Baldur’s Gate 3, sont manipulées avec de fausses superpositions de commandes mobiles, donnant l’impression d’un véritable portage du titre de Larian Studios. On y voit notamment Astarion dans l’éditeur de personnages et des scènes de combat. Ces éléments visuels sont utilisés pour tromper les utilisateurs et les inciter à s’abonner à un service payant à environ 30 euros pour 30 jours, un abonnement qui prétend « déverrouiller l’accès au jeu », mais qui n’offre en réalité rien de concret.

Les conditions d’utilisation de l’application révèlent également qu’elle collecte de nombreuses données personnelles, y compris l’adresse IP des utilisateurs, ce qui soulève des inquiétudes concernant la vie privée.

Il est bon de noter que Larian Studios a déjà démenti les rumeurs concernant un portage mobile du jeu. Bien que cela ne signifie pas qu’une version mobile soit exclue à l’avenir, il est essentiel que les joueurs se fient aux sources officielles avant de télécharger des jeux suspects.

Il y a aussi un faux GTA 6 Mobile

Malheureusement, cette arnaque n’est pas unique. En effet, Apple a également validé un jeu qui a pour nom GTA 6 Mobile et qui se présente avec des captures d’écran de Grand Theft Auto V. Déjà que le jeu de Rockstar Games n’est même pas encore sorti sur consoles ou PC, alors sur mobile… c’est à se demander comment Apple a pu laisser passer ça et la fausse version de Baldur’s Gate 3.