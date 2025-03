L’éditeur CodeWeavers vient de lancer CrossOver 25, la dernière version de sa son logiciel « cross-platform » : pour rappel (ou pour ceux qui n’étaient pas au courant), CrossOver permet aux utilisateurs de Mac et de Linux d’exécuter des logiciels Windows nativement. Basée sur Wine 10.0, cette mise à jour introduit plus de 5 000 améliorations, notamment une meilleure prise en charge HiDPI pour les écrans Retina et des pilotes Vulkan mis à jour. Un nouveau système de configuration permet d’obtenir un gameplay plus fluide sans avoir besoin de mods supplémentaires, et améliore ainsi les performances de jeux comme The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition et Fallout 4. Le support multijoueur a également été ajouté pour Age of Empires II: Definitive Edition.

L’une des principales nouveautés de CrossOver 25 est la prise en charge d’une flopée de nouveaux jeux, dont Red Dead Redemption 2 de Rockstar, Street Fighter 6, Need for Speed Heat, Nioh 2, Teardown, Age of Wonders 4, Dragon’s Dogma 2 ainsi que The Last of Us Part 1. De plus, la mise à jour introduit DXMT, une implémentation de Direct3D 11 basée sur Metal qui améliore sensiblement les performances sur les Mac les moins puissants. CrossOver pour Mac est disponible au prix de 74 dollars à cette adresse (une version d’essai gratuite est disponible pour ceux qui souhaitent le tester avant achat).