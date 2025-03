Un rapport du Consumer Intelligence Research Partners (CIRP) montre que les iPhone d’entrée de gamme, soit les modèles iPhone mini et SE désormais abandonnés par Apple, ne pesaient déjà plus grand chose dans la part globale des iPhone achetés chaque année. Ces deux modèles sont ainsi passés en trois ans de 20 % des ventes d’iPhone à seulement 5 % (et 0% pour le mini) !L’étude suggère en outre que le prochain iPhone 16e pourrait connaître des difficultés similaires. Ce dernier remplace certes le modèle SE, mais à un prix nettement plus élevé, ce qui pourrait avoir un impact négatif sur les ventes. Cependant, malgré ces chiffres en dégringolade, les modèles d’entrée de gamme d’Apple surpassent toujours les smartphones phares de la plupart des concurrents. Pour rappel en 2022, huit des dix smartphones les plus vendus au monde étaient des iPhone, une tendance qui semble se poursuivre en 2025.

L’iPhone 14 représentait 19 % des ventes totales d’iPhone en 2023, dépassant à lui seul les gammes complètes d’un fabricant comme Google. La gamme Pixel de Google a en effet atteint 3 % de Pdm sur le marché du smartphone aux États-Unis entre 2023 et 2024, sans même atteindre le top cinq. Motorola, filiale de Lenovo, détenait 10 % du marché américain sur la même période. On notera aussi que les iPhone dominent le marché américain (et mondial depuis deux ans) avant tout grâce aux modèles les plus haut de gamme).