Apple a mis en ligne une bande-annonce qui annonce Someday, un court-métrage du réalisateur Spike Jonze avec Pedro Pascal en tant que personnage principal. Il s’agira d’une vidéo qui vantera les AirPods 4 et plus particulièrement le modèle avec la réduction active de bruit.

La bande-annonce commence avec Pedro Pascal visiblement triste dans la rue. Il met les AirPods 4 dans ses oreilles et commence à marcher. Des personnes autour de lui se mettent à danser, alors qu’il n’y prête pas attention et préfère continuer de marcher.

On peut ensuite voir une autre journée avec beaucoup de couleurs dans la rue (rouge et jaune essentiellement), et Pedro Pascal qui se met à danser avec d’autres personnes. « You’re perfect » (tu es parfait), dit-il en regardant la caméra. La bande-annonce s’arrête là.

Le court-métrage Someday pour vanter les AirPods 4 sera disponible demain (18 mars) sur la chaîne YouTube d’Apple. Il est toutefois possible que cela arrive le 19 mars chez nous à cause du décalage horaire. Tout dépend à quelle heure Apple met en ligne le contenu.

« Découvrez la magie des AirPods 4 avec la réduction active de bruit dans un nouveau film de Spike Jonze, avec Pedro Pascal. À voir sur YouTube le 18 mars », indique Apple dans la description de sa vidéo.

Pedro Pascal est connu pour plusieurs rôles. Il sera de retour le mois prochain dans la saison 2 de la série The Last of Us en tant que Joel.