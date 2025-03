C’était à craindre : le très oubliable Star Wars : Hunters (Lien App Store – Gratuit – iPhone/iPad), un free-to-play avec des mécaniques d’affrontements multijoueurs en arène (et évidemment plein de personnages à débloquer issus de l’univers Star Wars), ne sera bientôt plus jouable sur iOS, Android et Switch : le studio Zynga a annoncé il y a quelques heures dans un long communiqué que les serveurs du jeu seront définitivement fermés le 1er octobre de cette année. La saison 5 sera prolongée de trois semaines et la dernière mise à jour de Star Wars: Hunters arrivera le 15 avril prochain.

Trois ans s’étaient écoulés entre l’annonce du jeu et sa sortie dans l’App Store, un temps de préparation qui n’aura donc pas permis d’éviter la désaffection des amateurs de la licence. Malgré les nombreux succès de Zynga dans le secteur mobile (FarmVille, c’est eux) et le poids considérable de la franchise Star Wars, l’échec n’a donc pas pu être évité, ce qui démontre une fois de plus que les mécaniques free-to-play sont loin de garantir un retour sur investissement. La leçon sera t-elle tenue ? Parions que non.