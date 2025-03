Netflix vient d’annoncer la saison 7 de sa série phare Black Mirror. Les Apple-users les plus observateurs auront sans doute noté que le trailer de présentation de cette saison fait directement référence… à l’Apple Vision Pro ! La séquence se situe à 2 minutes et 56 secondes dans le trailer, et l’on voit alors un individu activer sur son casque XR (à la visière semblable à celle du Vision Pro) un équivalent de la fonction EyeSight, qui permet d’afficher les yeux de l’utilisateur sur un écran OLED placé sur la face extérieure de la visière. La fonction EyeSight du trailer s’avère en tout cas nettement mieux optimisée que la fonction équivalente sur le Vision Pro, les yeux de l’utilisateur étant alors bien moins visibles. On rappellera tout de même que dans la série Netflix, l’affichage des yeux sur le casque (sans doute un « prop » évidemment non fonctionnel) a été évidemment rajouté en post-production.



Reste à connaitre le « point de vue » de la série sur cette fonction. Sachant que Black Mirror a pour vocation d’alerter sur les dérives dystopiques de notre monde moderne, il ne serait pas étonnant que le ton soit particulièrement acerbe.