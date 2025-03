Le marché des smartphones en Amérique latine (LATAM) a enregistré une hausse de 9,3 % en glissement annuel des expéditions au quatrième trimestre 2024, soit le sixième trimestre consécutif de croissance. Si l’on en croit les données de Counterpoint, des pays comme l’Argentine, le Chili et le Pérou ont joué un rôle clé dans cette expansion du marché mobile sur la période. Samsung est resté le leader du secteur, parvenant même à augmenter ses livraisons (+6%) malgré la concurrence croissante des marques chinoises dans le segment des smartphones « abordables » et d’Apple dans le segment premium. Apple de son côté a enregistré une croissance de 33 % en au cours du 4ème trimestre, ce qui permet à la firme de Cupertino de gagner un petit point de part de marché (de 8 à 9%). Les 10% de Pdm ne sont plus très loin, ce qui aurait été inimaginable il y a encore 3 ans . Par ailleurs, les smartphones 5G ont représenté 38 % des ventes sur la zone LATAM, le trio Samsung, Motorola et Apple se positionnant en tête sur ce segment.

Les principaux marchés d’Apple en Amérique latine, le Brésil et le Mexique, ont enregistré une croissance des expéditions sur un an, et en glissement trimestriel, principalement grâce à l’iPhone 16 Pro Max plutôt qu’aux anciens modèles qui dominaient auparavant grâce à leur tarif attractif. La tendance va t-elle se poursuivre après le lancement d’un iPhone 16e nettement plus couteux que le SE qu’il remplace ?