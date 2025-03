L’iPhone 18 Pro n’arrivera pas avant plus d’un an, et pourtant, ce modèle encore lointain a droit à son lot de rumeurs concernant des améliorations plus ou moins majeures. L’une des évolutions clés pourrait être l’intégration de Face ID sous l’écran, mais l' »île dynamique » pourrait subsister sous une forme encore plus réduite. L’analyste Ross Young avait initialement annoncé cette technologie de capteur sous l’écran pour l’iPhone 17 Pro, mais ce dernier a ensuite reporté cette prévision à 2026, et donc pour les modèles d’iPhone 18 Pro. Une autre amélioration majeure concerne l’ajout d’une optique à ouverture variable pour le capteur principal de 48 Mégapixels, permettant ainsi aux utilisateurs d’ajuster manuellement la profondeur de champ. Il se murmure aussi que Samsung pourrait fournir un nouveau capteur d’image à trois couches, ce qui améliorerait la plage dynamique et réduirait le niveau bruit. Jusqu’ici, Sony est fournisseur exclusif de capteurs photos pour Apple.

Parmi les autres avancées attendues, il y a bien sûr le modem C2 de deuxième génération, qui devrait offrir de meilleures perfs de transferts encore, une efficacité énergétique accrue et une prise en charge du mmWave aux États-Unis. Les modèles iPhone 18 Pro seront également équipés de la puce A20 Pro, fabriquée avec le procédé 3 nm de troisième génération de TSMC. Bien que les gains de performances devraient être relativement modestes, la puce devrait encore améliorer les capacités d’Apple Intelligence grâce à une meilleure intégration du processeur, de la mémoire et du moteur neuronal, ce qui tombe plutôt bien puisque la firme de Cupertino a décalé le lancement d’Apple Intelligence à 2026, l’année de lancement de l’iPhone 18 Pro