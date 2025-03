Apple Pay est disponible aux États-Unis depuis plus d’une décennie, mais les résidents de Porto Rico ne pouvaient jusqu’à présent y accéder qu’à travers des banques américaines (pour rappel, l’île des Caraïbes et un territoire non incorporé des États-Unis). Cette situation vient d’évoluer à la faveur d’une décision de Banco Popular, qui annonce prendre désormais en charge Apple Pay. Les clients de Banco Popular peuvent ainsi ajouter leurs cartes de crédit (et de débit) à l’application Apple Wallet (Cartes), ce qui leur permettra de pouvoir effectuer des paiements sans contact avec leur iPhone ou iPad dans tous les magasins acceptant Apple Pay.

En parallèle de cette nouvelle extension internationale du service, Apple a introduit sa fonctionnalité « Tap to Provision » à Hong Kong, Macao et en Mongolie, ce qui permet aux utilisateurs de ces pays d’ajouter des cartes de paiement à Apple Wallet simplement en les approchant de leur iPhone. Pour rappel, Apple Pay poursuit son expansion mondiale avec un lancement prévu au Qatar et aux Émirats arabes unis, tandis que le Paraguay a officiellement adopté le service fin 2024. A ce rythme, il ne restera bientôt plus beaucoup d’endroits au monde où Apple n’est pas disponible