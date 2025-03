Apple a déposé récemment une nouvelle demande de brevet auprès de l’USPTO (bureau américain des brevets), brevet qui décrit un verre de protection d’écran plus durable et visuellement optimisé destiné aux iPhone et aux iPad. Cette innovation repose sur un verre de surface transparent multicouche composé de matériaux renforcés tels que le dioxyde de silicium, le nitrure de silicium ou l’oxynitrure de silicium. L’ajout de ces matériaux permet d’offrir offrir une bien meilleure résistance aux rayures, au polissage (usure due aux frottements répétés) et aux reflets lumineux. Le verre décrit dans le brevet comprend une couche externe dure en oxynitrure de silicium, ainsi qu’une couche située en dessous qui réduit les reflets en modifiant la manière dont la lumière interagit avec la surface grâce à des effets d’interférence précisément calibrés.

Dans des versions encore plus avancées, le verre de protection intègre une couche de transition en dégradé entre le substrat en verre et une couche dure intermédiaire épaisse, ce qui renforce la solidité de l’ensemble et protège encore mieux contre les rayures les plus profondes. La couche d’interférence inférieure — composée de matériaux alternés comme le dioxyde de silicium et l’oxynitrure de silicium — agit en synergie avec la couche extérieure pour diminuer les reflets et améliorer la lisibilité de l’écran dans diverses conditions de luminosité. Bientôt dans nos iPhone ?