Philips Hue, qui fait partie de l’écosystème domotique de Signify, semble préparer le lancement d’une sonnette vidéo connectée. Ce nouveau produit a été révélé lors de la dernière mise à jour de l’application Hue sur iOS, qui inclut désormais une option pour enregistrer une « Hue secure doorbell » (voir ci-dessous). Bien que les spécifications officielles n’aient pas encore été publiées, on s’attend à ce que la sonnette propose des capacités vidéo similaires à celles de la gamme Hue Secure Camera, avec probablement un affichage/enregistrement en 1080p (FULL HD), de l’audio bidirectionnel, des alertes intelligentes et un chiffrement de bout en bout (end to end). L’appareil semble nécessiter à la fois le Bluetooth et le Wi-Fi pour l’installation, et sa présence dans l’application laisse présager une commercialisation à l’automne.

Les utilisateurs de l’écosystème domotique d’Apple (Home) pourraient être frustrés par une limitation : l’absence probable de prise en charge de HomeKit et de HomeKit Secure Video. A l »instar des caméras Hue actuelles, il n’est pas prévu que la sonnette s’intègre directement à la plateforme domotique d’Apple. Philips Hue supporte bien la norme Matter, qui vise à permettre l’interopérabilité entre les appareils domotiques de plusieurs marques, mais cette norme manque actuellement de prise en charge pour les caméras de sécurité. Tant que la norme n’évoluera pas, les utilisateurs souhaitant une intégration fluide avec la plateforme Apple devront donc probablement se contenter de l’application Hue plutôt que des fonctionnalités HomeKit.