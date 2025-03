Apple a mis à jour sa politique de collecte d’images pour Apple Plans afin de signaler l’utilisation des données recueillies par ses véhicules de scan pour former des modèles d’IA générative (et donc Apple Intelligence). Auparavant, les images collectées par les véhicules d’Apple (qui prennent des photos et des scans 3D de l’environnement), étaient principalement utilisées pour améliorer la précision d’Apple Plans ainsi que des fonctionnalités telles que Look Around, l’équivalent de Google Street View. À partir de mars 2025, les images floutées issues de ces scans seront également utilisées pour entraîner des modèles d’IA destinés à divers services Apple, y compris des fonctionnalités de reconnaissance et de création d’images comme Image Playground et Clean Up qui font partie de la suite de services d’Apple Intelligence.

Apple affirme que ces nouvelles « pratiques » liées à la collecte de données contribueront à améliorer plusieurs produits et services de la firme tout en préservant la confidentialité des utilisateurs, les visages et les plaques d’immatriculation étant floutés lorsque les images sont collectées. Les fonctionnalités d’Apple Intelligence, telles que Clean Up (qui permet de supprimer les éléments indésirables d’une photo) et Image Playground (qui génère de nouvelles images à partir de textes), bénéficieront donc de ce nouvel ensemble de données. De plus, les améliorations de la reconnaissance d’images ainsi que la possibilité de créer des Memory Movies personnalisés dans l’application Photos profiteront eux aussi de cette récolte de données issues de Plans.