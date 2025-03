Malgré les ventes faiblardes du Vision Pro – plus de 400 000 unités tout de même, soit pas très loin du demi-million espéré par Cupertino -, il semble que la concurrence se soit largement inspirée du premier casque XR d’Apple. Après le projet de casque XR de Samsung, déjà très proche du Vision Pro en terme de design, voilà que Vivo tease son premier casque XR, le Vivo Vision, et ce dernier semble lui aussi très inspiré par les courbes du Vision Pro. Même le nom du produit est très proche ! Dévoilé lors du forum de Boao, le Vivo Vision ressemble très fortement au Vision Pro, au point qu’un œil non aguerri pourrait difficilement faire la différence entre les deux appareils.

Si le look du Vivo Vision est donc très proche de celui du casque d’Apple, on ne sait toujours pas s’il en sera de même concernant les composants et in fine les performances. En effet, Le fabricant chinois n’a pas fourni la moindre précision d’ordre technique, si bien que l’on ne sait pas si ce casque XR sera plutôt en concurrence avec le Meta Quest 3 ou avec un modèle plus premium comme le Vision Pro. On ne risque pas grand chose cependant à supposer que le tarif sera probablement bien plus bas que les 4000 euros demandés par Apple opour son Vision Pro. La présentation complète du Vivo Vision devrait avoir lieu quelque part vers la mi-2025.