Au milieu et à la fin des années 2000, Facebook servait principalement à rester en contact avec ses amis et sa famille. Cependant, au fil du temps et avec l’ajout de nouvelles fonctionnalités, cette expérience de connexion authentique s’est estompée, remplacée par des contenus dictés par des algorithmes et des shorts. Meta semble vouloir raviver cette simplicité nostalgique de l’ancien Facebook en repensant l’onglet Amis, désormais centré uniquement sur les publications et mises à jour de vos véritables contacts — sans contenu suggéré ni recommandations parasites. Enfin devrait-on dire…

Le nouvel onglet Amis met donc en avant les publications, Reels, les anniversaires et demandes d’amis de personnes que l’utilisateur connait réellement, l’objectif étant de recréer la « magie des amis ». Auparavant, cet onglet se limitait aux demandes d’amis et aux suggestions de contacts. Le déploiement de cet onglet repensé commence dès aujourd’hui aux États-Unis et au Canada (bien qu’il s’agisse d’une mise à jour côté serveur, mettre à jour l’application pourrait permettre d’y accéder plus rapidement.) Les utilisateurs peuvent également épingler l’onglet Amis pour un accès plus facile via les paramètres. Meta précise que cette modification (sur iOS et Android) n’est qu’un début, et que d’autres fonctionnalités « classiques » de Facebook pourraient faire leur retour en 2025.