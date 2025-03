Apple va faire un don aux équipes de secours au sujet du séisme qui a eu lieu en Birmanie (Myanmar) et en Thaïlande il y a quelques jours. De nombreuses victimes sont à déplorer.

Tim Cook, le patron d’Apple, a écrit un message pour annoncer le don :

Nous sommes de tout cœur avec tous ceux qui, au Myanmar et en Thaïlande, ont été touchés par le séisme dévastateur. Apple fait un don pour soutenir les efforts de secours sur le terrain.

Comme c’est souvent le cas, Tim Cook ne précise pas publiquement le montant du don. Il ne dit pas non plus quel organisme recevra l’argent, mais il est possible que ce soit la Croix-Rouge si l’on se base sur de précédents dons.

En Birmanie, le séisme de magnitude 7,7 survenu le 28 mars a causé au moins 1 700 morts et 3 400 blessés, selon les derniers bilans officiels. Les experts estiment que le bilan pourrait atteindre entre 10 000 et 100 000 victimes, en raison des dégâts étendus et de la fragilité des infrastructures.

En Thaïlande, 17 morts et 32 blessés ont été confirmés, principalement dus à l’effondrement d’une tour de 30 étages en construction. Environ 83 personnes restent portées disparues sous les décombres.

L’OMS a classé la crise comme une urgence maximale, tandis que la Chine, la France et l’Union européenne ont proposé leur assistance. La Birmanie a également accepté l’aide de la Suisse.