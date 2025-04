L’émulateur Delta pour iOS vient de recevoir une mise à jour majeure avec la sortie de la version 1.7, qui ajoute notamment la fonctionnalité multijoueur en ligne pour les jeux Nintendo DS. Cette mise à jour permet ainsi aux utilisateurs de jouer en ligne à des titres classiques comme Mario Kart DS, Pokémon ou bien encore Animal Crossing en passant par des serveurs alternatifs hébergés par la communauté (sachant que Nintendo a fermé les serveurs multijoueurs officiels de la DS en 2014). Les joueurs peuvent facilement sélectionner leur serveur préféré dans les paramètres de l’émulateur sans avoir à configurer le DNS ou d’autres paramètres complexes.

En plus du support multijoueur en ligne, Delta 1.7 améliore l’émulation des jeux Nintendo 64, offrant aoinsi aux utilisateurs des options pour augmenter la résolution et utiliser des packs de textures personnalisés. La mise à jour introduit également une fonction de capture d’écran rapide et inclut de nombreuses corrections de bugs. L’émulateur Delta 1.7 est actuellement disponible en téléchargement gratuit pour les utilisateurs de l’UE via AltStore PAL, et devrait être bientôt disponible sur l’App Store.