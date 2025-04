La dernière mise à jour iOS 18.4 introduit des fonctionnalités majeures comme les notifications prioritaires, de nouveaux emojis et l’outil Sketch dans Image Playgrounds, mais elle apporte également des changements plus discrets. L’une de ces nouveautés « sans tambours ni trompettes » est un nouveau paramètre appelé « ‘Improve Location Accuracy » (« Améliorer la précision de la localisation »), situé dans les services de localisation sous Services système. Pour certains utilisateurs, ce paramètre semble déjà activé par défaut. Selon Apple, la fonction permet aux iPhone d’envoyer périodiquement, de manière anonyme et chiffrée, les positions géolocalisées des points d’accès Wi-Fi et des antennes-relais à proximité afin d’améliorer la base de données collective de localisation d’Apple.

Ce paramètre semble en outre déterminer si un appareil contribue au système GPS assisté d’Apple, qui améliore la précision de la localisation en combinant les signaux GPS avec les données des réseaux Wi-Fi et cellulaires. Désactiver « Améliorer la précision de la localisation » n’empêche évidemment pas l’appareil de profiter de cette base de données, mais permet aux utilisateurs de ne pas y contribuer. On ignore encore cependant si cette fonction était auparavant intégrée à un autre paramètre ou si les iPhone partageaient déjà ces données sans option explicite. Apple assure que toutes les informations transmises restent anonymisées et chiffrées, réduisant ainsi les risques pour la confidentialité des utilisateurs.